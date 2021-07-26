В аэропорту Астрахани открылся мобильный пункт тестирования на COVID-19

АСТРАХАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Мобильный пункт тестирования на COVID-19 открылся в международном аэропорту Астрахани им. Б. М. Кустодиева, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Согласно требованиям Роспотребнадзора, все прибывающие из других стран обязаны предъявить результат тестирования на коронавирус в течение 72 часов после прилета, теперь тест можно сделать и в аэропорту.

"Пассажирам доступно как экспресс-тестирование с получением результатов через 15 минут, так и ПЦР-тестирование, результаты которого приходят на электронную почту в течение 24 часов. Справки выдаются на двух языках. Также в пункте тестирования посетители могут заказать услугу вызова лабораторной службы на дом и приобрести экспресс-тесты для использования в домашних условиях", - сказал собеседник агентства.

Оперативная диагностика позволяет снизить риски заражения окружающих, разгрузить лабораторные службы, а также сэкономить время, уточнили в пресс службе аэропорта.

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Астраханской области с 26 июля начали действовать ограничительные меры - туристы смогут заселиться в отель, санаторий, турбазу только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. В регионе отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры (кроме продовольственных отделов), кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, библиотеки. Введены ограничения на работу точек общепита - допускается функционирование летних веранд, работа службы доставки. В области ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, за этим следят сотрудники полиции.