Чешский суд решил выдать России бизнесмена Гареева

ПРАГА, 26 июля. /ТАСС/. Суд Центральночешского края принял в понедельник решение о возможности экстрадиции в Россию предпринимателя Ильдара Гареева, подозреваемого в организации убийства в Москве в 2002 году адвоката Ирины Максимовой. Об этом сообщило Чешское радио.

Гареев, задержанный в Чехии в 2014 году по выданному в РФ международному ордеру на арест и после этого находившийся 2,5 года в предварительном заключении, опротестовал решение краевого суда. Он намерен оспорить его в Верховном суде в Праге.

Гареев, заявляющий о невиновности, ранее обратился к чешским властям с просьбой предоставить в республике убежище. На нее был дан отрицательный ответ. Окончательное решение о возможности экстрадиции подозреваемых в преступлениях за рубежом принимает, согласно законодательству Чехии, министр юстиции страны.

Максимову убили 4 апреля 2002 года в подъезде ее дома на улице Зорге в Москве. Киллер дождался, когда она выйдет из квартиры, выпустил в нее несколько пуль, а затем скрылся. Предполагаемым заказчиком убийства, согласно следствию, является Гареев, у которого был конфликт с клиентом адвоката из-за помещения магазина "Садовое кольцо" в центре столицы РФ.