К концу недели в регионах ПФО установится дождливая, но теплая погода

ТАСС, 26 июля. Переменчивая погода ожидается в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), в четверг и пятницу на севере округа пройдут дожди и станет прохладно, однако в выходные снова установится теплая погода с осадками в большинстве регионов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

"В ближайшие сутки характер погоды будет обусловлен антициклоном, поэтому в Приволжском федеральном округе будет тепло. Температура воздуха в пределах +25…+27 градусов. Однако уже вечером в ночь на среду пройдет холодный атмосферный фронт, и температура немного понизится, в первую очередь, на верхней Волге и в Предуралье, но ненадолго. В четверг снова очередной циклон принесет теплый воздух, но тепло будет только в южный регионах - Самарской и Оренбургская области, юге Башкортостана. На севере, включая Нижегородскую область, Татарстан, Саранск, Ульяновск, станет прохладно и везде пройдут дожди, причем достаточно интенсивные с грозами. Это [будет] в четверг-пятницу", - рассказал собеседник агентства.

При этом уже в субботу и воскресенье в регионах снова установится преимущественно теплая погода. Температурный режим сохранится в пределах +25…+27 градусов, однако осадки не заставят себя ждать в большинстве регионов Поволжья, отметил Синенков.

В Нижнем Новгороде до четверга ожидается +24…+27 градусов без осадков, затем пройдут дожди, в субботу и воскресенье снова вернется теплая погода. В Уфе всю неделю будет тепло, ближе к выходным установится жаркая погода с температурами до +28…+30 градусов. Там кратковременные дожди пройдут во вторник и пятницу. Жаркая погода почти без осадков будет и в Самаре - до пятницы прогнозируется +25… +27 градусов, на выходных - повышение до +30…+31 градуса.

В Пензе и Саранске несмотря на теплую погоду в четверг, пятницу и субботу пройдут кратковременные дожди с грозами. К концу недели столбик термометра повысится до +28…+30 градусов. Более прохладная погода будет в Кирове - воздух прогреется только до +20…+23 градусов, кратковременные дожди пройдут в пятницу и воскресенье, ближе к выходным в городе потеплеет до +27 градусов. По данным удмуртского Гидрометцентра, на территории Удмуртии днем температура воздуха составит +19…+24 градуса, ночью - +9…+14 градусов, в начале недели ожидаются кратковременные дожди.

Похолодание и пожарная опасность

В большинстве регионов ПФО несмотря на прохладную погоду сохраняется высокая пожароопасность лесов. Так, в Самарской и Саратовской области местами действует пятый класс пожарной опасности до 30 июля, в Марий Эл объявлен четвертый класс, в Мордовии - 4 и 5 классы опасности в лесах. В Оренбургской области, где в конце июля ночи стали заметно прохладными, объявлено штормовое предупреждение из-за высокого класса пожароопасности в лесах. Днем в регионе воздух продолжает прогреваться до 30 градусов.

Жителям Пермского края, напротив, разрешили посещать леса после спада жары и отсутствия гроз. В регионе практически прекратились лесные пожары. Ранее запрет на посещение лесов был введен из-за жары и засухи.

В некоторых городах похолодание не отразилось на количестве отдыхающих на улице туристов и жителей. Так, Нижний Новгород, где в конце прошлой недели стало прохладнее, по-прежнему привлекает большое число туристов. Как передает корр. ТАСС, на Большой Покровской и Нижневолжской набережной отдыхали тысячи горожан и гостей города. В Самаре после спада жаркой погоды число жителей на улицах увеличилось - они гуляют в парках, на набережной и активно проводят время, катаясь на самокатах и велосипедах.