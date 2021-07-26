Начало смен в детском лагере УрФУ перенесли из-за случаев коронавируса у сотрудников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Руководство детского оздоровительного лагеря "Чайка" Уральского федерального университета перенесло на неделю начало четвертой и пятой смен из-за выявления случаев заражения коронавирусом ряда сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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"Начало четвертой и пятой смен оздоровительного лагеря "Чайка" для детей сотрудников университета перенесено ровно на неделю: так, четвертая смена начнется 2 августа. Решение принято сегодня после выявления случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у ряда сотрудников лагеря", - сообщили в вузе.

Перед началом смен будет проведена дезинфекционная обработка всех корпусов, сотрудники дополнительно сдадут ПЦР-тесты, добавили в пресс-службе.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 494 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 104 918.