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Пандемия COVID-19

На Антипинском НПЗ в Тюменской области обнаружили очаг заражения коронавирусом

На предприятии заболели 19 человек

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом обнаружен среди сотрудников Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области. На предприятии заразились 19 человек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

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"К ранее действующим очагам <…> присоединилось АО "Антипинский НПЗ". На предприятии заболели 19 человек, контактных - 26 человек. В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе на контроле находятся пять очагов как в государственных учреждениях, так и на частных предприятиях.

В Тюменской области идет рост заболеваемости ковидом. 26 июля зафиксировано 272 случая заражения - это максимум за все время пандемии. Всего с начала пандемии зарегистрировано 45 174 случая инфицирования.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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