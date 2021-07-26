На Антипинском НПЗ в Тюменской области обнаружили очаг заражения коронавирусом

ТЮМЕНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусом обнаружен среди сотрудников Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области. На предприятии заразились 19 человек, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

"К ранее действующим очагам <…> присоединилось АО "Антипинский НПЗ". На предприятии заболели 19 человек, контактных - 26 человек. В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе на контроле находятся пять очагов как в государственных учреждениях, так и на частных предприятиях.

В Тюменской области идет рост заболеваемости ковидом. 26 июля зафиксировано 272 случая заражения - это максимум за все время пандемии. Всего с начала пандемии зарегистрировано 45 174 случая инфицирования.