Организаторы конкурса "Лига управленцев" ожидают до 500 участников из трех регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Организаторы конкурса для талантливых лидеров "Лига управленцев", который проводит благотворительный фонд "Синара", ожидают до 500 участников. С 1 августа они станут слушателями двухмесячного образовательного онлайн-марафона, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор фонда Наталья Чащухина.

Конкурс проводится с 2019 года, в текущем сезоне его участниками могут стать жители Первоуральска, Полевского, Каменска-Уральского (Свердловская область), Волжского (Волгоградская область) и Орска (Оренбургская область) в возрасте от 18 до 50 лет. Финалисты должны представить проекты в сфере культуры, спорта, социального предпринимательства, направленные на развитие своего города или региона.

"Мы ожидаем до 500 [участников]. Но мы думаем, что конкурс будет очень большой на этапе финалов, на этапе защиты проектов, потому что, во-первых на кону действительно серьезные грантовые средства для поддержки проекта, во-вторых на кону возможность увидеться с первыми лицами, о чем-то договориться", - сказала Чащухина. Общий объем грантовой поддержки составит до 1 млн рублей, деньги получит победитель в каждом из городов.

По ее словам, участников будут обучать социальному проектированию, пиару, взаимодействию с муниципальной властью. Координатор проекта Артем Ланцев добавил, что в онлайн-марафоне примут участие около 20 экспертов. Одним из них станет драматург Николай Коляда, который расскажет об опыте организации фестиваля Коляда-Plays в Екатеринбурге. Финалисты этого этапа получат возможность поработать с наставниками в своих территориях в режиме офлайн. Победителей конкурса выявят в конце 2021 года, реализация проектов рассчитана на 2022 год.

Фонд "Синара" создан в сентябре 2001 года. С 2007 года выступает в качестве единого оператора благотворительной деятельности Трубной металлургической компании, Северского и Синарского трубных заводов, Орского машиностроительного завода, Таганрогского металлургического завода, Волжского трубного завода и других.