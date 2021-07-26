В Чувашии утвердили концепцию развития туризма

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Глава Чувашии Олег Николаев утвердил концепцию развития туризма в республике до 2030 года, которая предусматривает рост числа туристов за 10 лет в 10 раз - до 3 млн человек, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы региона. По экспертным оценкам, которые приводятся в сообщении, в 2020 году Чувашию посетили от 289 тыс. до 300 тыс. туристов.

"К 2030 году планируется обеспечить вхождение Чувашии в первую 20-ку Национального туристического рейтинга (51-е место в 2019 году), в 30 раз (до 3%) увеличить долю туризма в валовом региональном продукте, в 10 раз (до 3 млн человек) - количество туристов и более чем в 3,5 раза (до 24 тыс.) - количество рабочих мест в отрасли", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Согласно концепции, необходимо разработать систему поддержки предпринимателей в туристической сфере и обеспечить ее цифровизацию. Так, планируется использовать QR-коды, онлайн-продажи, интерактивную карту и карты гостя. Для навигации по городам предполагается создать сервисы дополненной реальности, мобильные приложения - аудиогиды по Чувашии.

Концепция также определяет шесть перспективных для развития видов туризма - гастрономический, деловой, медицинский, образовательный, промышленный и событийный. Традиционными для республики является десять видов туризма: детский, круизный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, паломнический, сельский (агротуризм), социальный, спортивный, экологический и этнический.

По словам директора Агентства по развитию туризма Минэкономразвития Чувашии Марии Гришиной, чтобы подчеркнуть национальную самобытность края, разработают туристский бренд республики. Кроме того, появятся брендовые маршруты "Космическая Чувашия", "Большая Волжская тропа" и другие. По ее словам, развитию туризма также будут способствовать новые речные маршруты, для которых по индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии уже приобрели три судна на подводных крыльях "Валдай 45Р".

По информации главы республики Олега Николаева, синхронизация мероприятий регионального и федерального уровней национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" (2021 - 2030 гг.) позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в объеме более чем 45,3 млрд рублей. Средства предлагается направить на комплекс мероприятий по обеспечению и строительству объектов туристической инфраструктуры.