Петербург и Ленобласть планируют создать лесопарковую зону вокруг мегаполиса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждают вопрос о воссоздании вокруг мегаполиса защитной лесопарковой зоны, которая должна стать "легкими" города. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании по развитию петербургского транспортного узла, которое провел в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня обсуждал с Александром Дмитриевичем [Бегловым, губернатором Петербурга], мы даже возвращаемся к теме создать лесопарковую зону вокруг Санкт-Петербурга, но, естественно, с учетом современных требований, развития территорий и так далее", - сказал Дрозденко.

Ранее тема создания зеленой зоны вокруг города обсуждалась в рамках планов развития петербургской агломерации. Дрозденко обещал определить зеленые парковые зоны в тридцатикилометровой зоне вокруг мегаполиса, где категорически будет запрещена любая хозяйственная деятельность, для того чтобы это были "легкие" Санкт-Петербурга. В границы "зеленого щита" предлагалось включить территории Всеволожского лесничества Ленинградской области и весь лесной фонд Санкт-Петербурга.