Массовое восхождение на Ледник Романтиков впервые пройдет на Ямале

ТАСС, 26 июля. Массовое восхождение на древний ледник на склоне горного массива Рай-Из - Ледник Романтиков - впервые пройдет 14 августа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Из-за ситуации с пандемией планируется собрать не более 150 человек, сообщили в понедельник в Telegram-канале правительства региона.

По данным директора департамента молодежной политики и туризма региона Наиля Хайруллина, восхождение на Ледник Романтиков - это один из самых доступных и самых запоминающихся маршрутов на Полярном Урале, участие в нем может принять любой желающий - и опытный путешественник, и новичок.

"На Ямале впервые пройдет массовое восхождение на Ледник Романтиков. Поход состоится 14 августа. Участникам предстоит преодолеть путь в 5 км к древнему леднику, который расположен на южном склоне горного массива Рай-Из у долины реки Енга-Ю", - говорится в сообщении и уточняется, что из-за требований к проведению массовых мероприятий в группу войдут не более 150 человек.

На сайте организаторов отмечается, что старт запланирован из Салехарда - участников доставят до подножия горы и обратно на специальном транспорте. К участию допускаются достигшие 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.

"Видим спрос и заинтересованность в подобных форматах. Необходимо и летом проводить крупные туристические события, которые в перспективе могут стать такими же узнаваемыми, как, например, День оленевода, и привлекать новых туристов на Ямал", - передает пресс-служба губернатора ЯНАО слова Хайруллина.

Высота Ледника Романтиков - порядка 800 метров над уровнем моря, с него берет начало ручей Иашор. Протяженность ледника составляет до 500 м, площадь - около 0,3 кв. км.