В Севастополе начали расформировывать парадный строй кораблей после Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Парадный строй кораблей, выстроенный перед Днем Военно-морского флота в главной бухте Севастополя, начали расформировывать, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"В акватории Севастопольской бухты, после проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-морского флота России, началось расформирование парадного строя кораблей Черноморского флота. <...> В настоящее время экипажи кораблей проводят демонтаж коммуникаций и осветительных приборов, которые обеспечивали праздничную иллюминацию, а буксиры приступили к съемке кораблей с парадных бочек и перешвартовке их на штатные причалы", - говорится в сообщении.

В Севастопольской бухте между историческим центром города и артиллерийскими батареями XIX века выстроили девять кораблей. Среди них - морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль "Аметист" Пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".

Первой в парадной линии кораблей стоит подводная лодка "Великий Новгород". Практически все корабли ЧФ в последние годы бывали в дальних походах, выполняли задачи в Средиземном море.

Уточняется, что к работам по расформированию строя привлекли до 10 буксиров из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота. После пополнения материальных запасов и отдыха экипажи кораблей продолжат выполнение задач по предназначению.