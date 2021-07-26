Свердловский губернатор поручил разработать план по очистке рек в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрии Екатеринбурга разработать программу развития водно-зеленого каркаса города, в которую войдут планы по реконструкции и благоустройству парков, приведению в порядок набережных и очистке рек. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информации региона.

"Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники. Городским властям необходимо разработать такую программу спасения наших городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан", - цитирует департамент Куйвашева.

26 июля глава региона осмотрел ряд объектов Екатеринбурга, в том числе Малаховскую плотину на реке Ольховке, построенную в 1824 году. Она является объектом культурного наследия и давно нуждается в реконструкции, а сама Ольховка - в очистке русла. Куйвашев призвал комплексно подойти к решению вопроса, актуального не только для этого места, но и в целом для Екатеринбурга.