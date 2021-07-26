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Россияне отметили рост цен на строительные материалы и жилищно-коммунальные услуги в июле

Как отмечается в отчете Фонда общественное мнение, респонденты стали реже называть в числе наиболее подорожавших товаров яйца, молоко, растительное масло, мясо и птицу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россияне отмечают рост цен на строительные материалы и жилищно-коммунальные услуги в июле, говорится в отчете Фонда общественное мнение (проведен по заказу Банка России), который приводится в комментарии регулятора "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

"В июле респонденты заметно чаще, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании овощей, строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг", - говорится в материале.

При этом в июле респонденты стали реже называть в числе наиболее подорожавших товаров яйца, молоко, растительное масло, мясо и птицу.

На фоне наблюдавшегося в последние месяцы ускорения роста цен на плодоовощную продукцию в июле увеличилась доля респондентов, для которых ситуация с урожаем является важным признаком будущей инфляции (с 20% в июне до 22% в июле), отмечается в материале ЦБ.

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