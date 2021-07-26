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Повышенная вероятность природных пожаров прогнозируется в 15 регионах России

Ученые института МЧС рекомендовали властям принять достаточные меры по тушению возгораний в день их обнаружения и организации защиты населенных пунктов от огня

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 регионов.

"На основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности специалисты института прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 субъектов", - сказали ТАСС в институте.

В частности, речь идет о Приморском крае, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях, а также юге Красноярского края. "Для минимизации ущерба от природных пожаров органам местного самоуправления во взаимодействии с другими заинтересованными органами РСЧС эксперты ВНИИ ГОЧС предлагают принять достаточные меры по поиску и тушению возгораний в день их обнаружения, организации защиты населенных пунктов от огня и возможной эвакуации населения", - отметили во ВНИИ.

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