Повышенная вероятность природных пожаров прогнозируется в 15 регионах России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуация МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 регионов.

"На основании данных среднесрочного прогноза температуры и осадков, многолетних данных о горимости лесов и установившихся классов пожарной опасности специалисты института прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности на территории 15 субъектов", - сказали ТАСС в институте.

В частности, речь идет о Приморском крае, Иркутской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Ростовской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Брянской, Московской и Рязанской областях, а также юге Красноярского края. "Для минимизации ущерба от природных пожаров органам местного самоуправления во взаимодействии с другими заинтересованными органами РСЧС эксперты ВНИИ ГОЧС предлагают принять достаточные меры по поиску и тушению возгораний в день их обнаружения, организации защиты населенных пунктов от огня и возможной эвакуации населения", - отметили во ВНИИ.