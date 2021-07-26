В Северной Осетии свободный коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 17%

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Дополнительные койки развернут в больницах Северной Осетии для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Доля свободного коечного фонда составляет в республике 17%, сообщил врио министра здравоохранения Сослан Тебиев журналистам.

"В течение недели в эндокринологическом диспансере будет развернуто 120 коек. Еще 240 разместят после ремонтных работ в республиканском кожно-венерологическом диспансере. Уже дополнительно создано 100 коек в корпусах клинической больницы скорой помощи республики. На данный момент доля свободного коечного фонда составляет 17% - это 168 коек", - сказал Тебиев.

По его словам, за неделю в медучреждения республики обратилось 1 053 человека, что на 213 человек больше, чем за предыдущую неделю. Госпитализировано 552 жителя республики.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 18 502 человек (+62 за сутки), выздоровели 17 906, 249 летальных случаев.