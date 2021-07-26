Тамбовские власти направят на догазификацию населенных пунктов свыше 2 млрд рублей

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Тамбовская область направит на бесплатную догазификацию 18 тыс. домовладений региона более 2 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областной администрации.

"Ориентировочный объем средств, направленных на догазификацию домовладений, превысит 2 млрд рублей. Сегодня в регионе стартовал прием заявлений на участие в социальной программе догазификации", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, всего в Тамбовской области до 2023 года планируют дополнительно газифицировать более 18 тыс. домовладений в 563 населенных пунктах. В целом уровень газификации жилищного фонда региона сегодня составляет 96,7%, в сельской местности - 94,8%.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка проведут бесплатно.