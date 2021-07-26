Папа Римский назвал голод нарушением прав человека

РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает, что голод является нарушением прав человека. С таким заявлением понтифик выступил в обращении, направленном участникам подготовительной встречи на высоком уровне по продовольственным системам, открывшейся в понедельник в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Мы производим достаточно пищи, чтобы прокормить всех, и при этом многим не хватает куска хлеба. И это настоящий позор, преступление по нарушению основополагающих прав человека. Обязанность каждого - устранять эту несправедливость через конкретные действия, проводя соответствующую политику на международном и национальном уровнях", - говорится в распространенном тексте послания.

Глава Римско-католической церкви отметил, что "для обеспечения основополагающих прав человека необходимо достичь цели "Нулевого голода". "И просто производить продовольствие недостаточно, необходимы новые менталитет и подходы в программировании и организации продовольственных систем", - говорится в послании.

О неприемлемости голода и увеличения голодающих говорил во своем вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги. Он отметил, что гуманитарные вопросы стоят в центре председательства Италии в Группы двадцати.

В докладе, обнародованном к открытию встречи в Риме, итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti указала, что мировые цены на продовольственные продукты возросли на 33,9% по сравнению с уровнем прошлого года из-за последствий пандемии. По утверждению ее экспертов, пандемия ведет к снижению покупательной способности и увеличению "продовольственной бедности".

Италия, выступающая в качестве председателя "двадцатки" соорганизатором римского мероприятия, предложила проект создания "Продовольственной коалиции". Эта инициатива уже получила поддержку ряда стран и должна получить окончательные очертания на саммите по продовольственным системам, который запланирован на сентябрь в Нью-Йорке. Как ранее корреспонденту ТАСС пояснил постоянный представитель РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, "стратегическая задача - трансформация продовольственных систем".

"У каждой страны существуют свои подходы, как и методы этой трансформации в разных регионах. В бедных странах речь идет больше об оказании помощи, будь то технологической, финансовой или экспертной. Общие задачи заключаются в обеспечении здоровым питанием", - пояснил дипломат.