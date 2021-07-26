Институт Пушкина перестанет пускать в корпуса не прошедших вакцинацию студентов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина с 1 сентября аннулирует пропуска студентов и сотрудников, которые не прошли вакцинацию против ковида и не имеют медицинского отвода, сообщается в размещенном на сайте вуза приказе.

"Отделу охраны и службы безопасности института с 01.09.2021 аннулировать пропуска на территорию института работников и обучающихся, не прошедших полную вакцинацию против COVID-19, за исключением работников и обучающихся, предоставивших документ, подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации против COVID-19 в соответствии с методическим указаниями либо нормами иностранного государства (для иностранных граждан)", - говорится в документе.

Также не прошедших вакцинацию сотрудников без медотвода с 16 августа будут отстранять от работы. Кроме того, будет приостановлено заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с лицами, не прошедшими вакцинацию против COVID-19.

С 1 сентября студенты без прививки и медотвода будут переведены на удаленку, следует из приказа.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, допускать к очным занятиям только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке. Для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.