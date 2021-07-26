Путин объявил благодарность следователю, который вел дело Надежды Савченко

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в укреплении законности следователю СК Дмитрию Маньшину, который известен тем, что участвовал в расследовании дела украинской летчицы Надежды Савченко. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, высокие показатели в служебной деятельности объявить благодарность президента Российской Федерации Маньшину Дмитрию Сергеевичу", - говорится в сообщении.

На данный момент Маньшин является руководителем второго следственного отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК. Кроме того, Маньшин занимается расследованием дел о военных преступлениях нацистов.

Также благодарность президента РФ объявлена Илье Сидоренко, старшему следователю, подчиненному Маньшина.

Военнослужащая украинской армии Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции в Донбассе и стала соучастницей убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, за что в марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам заключения. В мае того же года президент РФ по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о ее помиловании. Вернувшись на родину, Савченко стала депутатом Верховной рады и в этом качестве под предлогом организации обмена пленными несколько раз посещала неподконтрольные Киеву территории Донбасса.