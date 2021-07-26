Путин поздравил школьников из РФ со вторым местом на Международной олимпиаде по математике

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную команду России, которая выступила на 62-й Международной математической олимпиаде для школьников и заняла второе место в общекомандном зачете. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Поздравляю вас и ваших тренеров с отличным выступлением на 62-й Международной олимпиаде по математике. Этот командный успех - большая, заслуженная награда за годы упорного творческого труда, за ваш талант и подвижничество ваших наставников", - говорится в поздравлении президента.

Как отметил глава государства, это событие особенно ценно в преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в Санкт-Петербурге в следующем году.

Президент пожелал участникам новых достижений и всего самого доброго.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно среди школьников старших классов с 1959 года, включает два тура по три задачи. Задания охватывают разные области, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В этом году в олимпиаде участвовали более 600 школьников из 109 стран. Россию на олимпиаде представляли Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, Айдар Ибрагимов из специализированного учебно-научного центра - школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ, Матвей Исупов из лицея № 41 в Ижевске, Андрей Шевцов из лицея "Вторая школа" в Москве, Данил Сибгатуллин из московской школы № 1589.