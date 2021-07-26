В Северной Осетии до конца года заменят 100 лифтов

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии организуют до конца 2021 году замену 100 лифтов в жилых домах республики, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства ЖКХ.

"До конца года в республике заменят 100 лифтов. Во время аппаратного совещания врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев отчитался врио главе республики Сергею Меняйло о ходе работ по замене 100 единиц лифтового оборудования", - говорится в сообщении.

1 июля стало известно о достигнутой договоренности Сергея Меняйло с владельцем Карачаровского механического завода Александром Дзиовым о замене 100 лифтов в Северной Осетии на безвозмездной основе.

По словам врио министра, на сегодняшний день полностью выполнили техническое обследование лифтового хозяйства, провели замеры лифтовых шахт, а также оформлили заявку на изготовление необходимого оборудования. 93 лифта заменят в многоквартирных жилых домах Владикавказа, оставшиеся семь - в объектах здравоохранения (четыре лифта - в поликлинике №7, три лифта - в Моздокской районной больнице).

"Мы собрали всех участников рынка, кто занимается обслуживанием лифтов, на основании представленной ими информации был составлен реестр тех лифтов, которые находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для жизни людей", - отметил Тамаев.

Специалисты Центра управления регионом проводят мониторинг социальных сетей, где фиксируют обращения граждан с комментариями о плохом техническом состоянии лифтов. Аналитику по обращениям направили руководству республики. По поручению Меняйло часть проблемных адресов, попавших в мониторинг, включили в список на замену.