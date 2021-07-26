В Южной Осетии открыли объекты информационно-координационного центра МВД

ЦХИНВАЛ, 26 июля. /ТАСС/. Комплекс зданий и сооружений совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Южной Осетии и России открыли в республике. В мероприятии принял участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"Президент РЮО Анатолий Бибилов и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев приняли участие в мероприятии, посвященном завершению второго этапа строительства комплекса зданий и сооружений Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел РЮО и РФ и официального открытия объекта", - говорится на сайте президента Южной Осетии.

Мероприятие приурочили к пятой годовщине подписания соглашения между Россией и Южной Осетией о порядке формирования и деятельности ИКЦ.

Ввод в эксплуатацию комплекса расширит возможности правоохранительных органов. Комплекс включает в себя отдел криминалистических учетов и экспертиз, предусматривающий проведение более 10 видов судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической, трасологической, портретной, баллистической, почерковедческой, автотехнической, компьютерной, лингвистической и других. Также ввели в эксплуатацию бокс для проведения автотехнических экспертиз, галерею стрелкового тира, спортивную площадку, многофункциональный жилой дом на шесть квартир для проживания представителей правоохранительных органов Российской Федерации.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов высоко оценил работу и возможности ИКЦ, Рашид Нургалиев также поздравил сотрудников ИКЦ с пятилетней годовщиной.