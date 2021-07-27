УПЦ к 1033-летию крещения Руси проведет Крестный ход

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) проведет по случаю 1033-летия крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира Крестный ход, который будет посвящен идее верности православию. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной Церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью телеканалу NewsOne.

"В этом году Крестный ход посвящен идее верности святому православию", - сказал он. Представитель УПЦ подчеркнул, что в условиях церковного раскола на Украине "сохранить верность православию" - особенно трудная задача, "поскольку церковный раскол взошел урожаем вражды, конфликтов и различных планов по уничтожению канонического православия". "Более того, на данном этапе этим расколом пытаются подменить настоящую Украинскую православную церковь, забывая о том, что невозможно заменить чистую воду грязной без ущерба для духовного здоровья целого народа", - сказал он. Митрополит напомнил историю, когда атака на православие была главным оружием тех сил, которые пытались "размыть идентичность" народа, поработить его "не только внешне, но и на внутреннем уровне". "Фактически, речь шла не только о духовном, но и политическом, культурном и так далее перекодировании сознания украинского народа", - подчеркнул Антоний.

Митрополит также отметил, что процессы, происходящие на Украине, несут угрозу всему православию, поскольку "в болото признания украинского раскола втягиваются те или иные поместные церкви, что создает угрозу разделения всего мирового православия".

Особую же тревогу у представителя УПЦ вызывает позиция Константинопольского патриархата, который, по его словам, по ряду вопросов "формирует свою версию православия", впадая в "откровенную ересь". "На фоне этих <...> шагов Фанара возникает закономерный вопрос - а куда заведет украинских православных верующих Константинопольский патриархат, если он по многим моментам уже открыто отрицает основы православной веры? Уверен, что все понимают риторичность этого вопроса и то, почему идея верности святому православию является сейчас столь актуальной", - заявил Антоний.

В условиях пандемии и провокаций

Митрополит рассказал, что пандемия внесет свои коррективы в организацию мероприятия, которое в прошлом году из-за карантина было вообще отменено. По его словам, паломникам, автобусами отправляющимся в Киев из епархий, будут обязательно измерять температуру, предусмотрено активное использование медицинских масок.

Главные же проблемы могут быть связаны с безопасностью шествия. "Ведь с учетом непростой ситуации, которая с недавних пор сложилась в политической плоскости, а также нацеленности определенных сил на раскачивание общественной обстановки, произойти может все, что угодно", - считает митрополит. Он пояснил, что имеет в виду угрозу провокаций, целью которых может выступать информационная дискредитация УПЦ, как не раз бывало в предыдущие годы.

В молитвенном шествии в Киеве, как сообщил митрополит Антоний, будут участвовать официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чешской церквей, в которые входят как епископы, так и священники с мирянами. Поучаствовать в Крестном ходе в День Крещения Руси в столицу Украины приехала также группа паломников из Черногории.

Митрополит подчеркнул, что, невзирая на давление, которое оказывают власти в последние годы на УПЦ, и нарушения прав верующих, каноническая церковь продолжает развиваться и расти. Так, по его словам, сейчас в церкви 110 епископов, 53 епархии, 12 456 священнослужителей, 12 374 общины, 4 548 монахов, 255 монастырей.

Он напомнил также, что, кроме прошлого года, когда не было возможности провести Крестный ход из-за пандемии, молитвенные шествия по улицам Киева собирали десятки тысяч верующих. К примеру, в 2018 году в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси приняли участие около 65 тыс. прихожан УПЦ.

Как ожидается, во вторник по случаю 1033-летия Крещения Киевской Руси и дня памяти святого князя Владимира состоится торжественный молебен, который возглавит предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Верующие пройдут со святынями от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Вечером начнется всенощное бдение на площади перед Успенским собором лавры.

Церковный раскол на Украине

На Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.