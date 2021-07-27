Тайфун "Непартак" утром 28 июля достигнет северо-восточных районов Японии

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и в настоящее время продолжает движение по направлению к основной японской территории, обрушится в среду утром на северо-восточную часть главного острова Хонсю. Об этом сообщило во вторник национальное метеорологическое управление.

Согласно его прогнозу, на северо-востоке страны выпадет до 200 мм осадков, а в столичном регионе - до 100 мм. Скорость ветра в центральной части тайфуна, ставшего восьмым из образовавшихся в этом году в Тихом океане, достигает 20 м/с с порывами до 30 м/с, а по мере приближения к Хонсю может увеличиться до 35 м/с.

Сейчас "Непартак" находится в 230 км к юго-востоку от соседней с Токио префектуры Тиба и перемещается на северо-восток, где расположены, в частности, префектуры Фукусима, Мияги и Иватэ. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

Ранее в оргкомитете Олимпиады отметили, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за надвигающейся стихии, а часть мероприятий уже перенесена на другие даты. Игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.