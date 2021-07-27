Дым от пожаров на западе США вновь достиг восточного побережья страны

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Дым от лесных пожаров, бушующих на западном побережье США, вновь надвигается на штаты, омываемые водами Атлантического океана. Об этом сообщило в понедельник отделение Национальной метеорологической службы США, отвечающее за восток страны.

"Спутниковые снимки указывают на то, что дым от природных пожаров на западе США и Канады движется вдоль северо-восточной части страны", - говорится в публикации в Twitter.

На прошлой неделе в Нью-Йорк уже приносило дым из штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния, удаленных от него более чем на 3 тыс. км. Как передает корреспондент ТАСС, к вечеру понедельника в городе появилось небольшое марево, в воздухе чувствуется несильный запах гари.

В то же время отделение телекомпании NBC в штате Массачусетс, расположенном к северо-востоку от Нью-Йорка, отмечает, что некоторые районы полностью окутаны дымом. Как предупреждают специалисты, содержание вредных веществ в воздухе может угрожать здоровью людей, входящих в группу риска. Пользователи социальных сетей размещают на своих страницах фотографии столицы Массачусетса - города Бостон, окутанного дымом, и солнца, которое обрело ярко-красный оттенок.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, сейчас на западе страны огнем охвачена территория площадью более 600 тыс. га. В 13 штатах зафиксировано 85 крупных очагов, эвакуированы несколько тысяч человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Орегоне, где на территории свыше 160 тыс. га бушует пожар, получивший название Bootleg. Данных о погибших пока не поступало.