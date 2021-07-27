Парагвай заявил, что столкнулся с нехваткой вакцин из-за COVAX

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Парагвая сделало ставку на покупку вакцин от коронавируса через международный механизм COVAX, но в итоге план вакцинации оказался под угрозой из-за задержек в поставках. С таким заявлением выступил президент южноамериканской страны Марио Абдо Бенитес.

"Есть разочарование из-за того, что механизм, на который была сделана ставка, не сработал. Я должен с болью признать и не могу молчать: COVAX не сработал. И мы столкнулись с задержками в процессе получения вакцин. У нас не оказалось того времени, на которое мы рассчитывали", - приводит слова президента газета ABC Color.

Как отметил Абдо Бенитес, Парагвай сделал ставку на COVAX "по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, чтобы гарантировать справедливое распределение [вакцин] и адекватные цены". По данным ABC Color, Парагвай заключил соглашение на покупку 4,3 млн вакцин по механизму COVAX, но к настоящему моменту получил только 340 800 доз. За препараты страна уже заплатила более $7 млн и должна перевести еще около $35 млн.

Абдо Бенитес поблагодарил страны, которые отправили Парагваю бесплатно вакцины в качестве помощи. Среди них - США, Чили, Индия, Мексика, Уругвай, Катар и ОАЭ. Помимо вакцин по COVAX, Парагвай заключил соглашение о покупке российского препарата "Спутник V", индийского Covaxin и вакцины китайской компании Sinopharm.

С начала пандемии в Парагвае коронавирусом заразились почти 450 тыс. человек, умерли 14,7 тыс.