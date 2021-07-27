Власти Забайкалья оценили в 2,2 млрд рублей ущерб от июльских паводков

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края предварительно оценило в 2,2 млрд рублей ущерб, который в июле нанесли региону паводки, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Предварительная сумма ущерба составляет 2,2 млрд рублей, в том числе 678 млн рублей - дороги, 455 млн рублей - жилье, 276 млн рублей - гидротехнические сооружения. Общая сумма выплат жителям составит около 400 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева, всего от паводков пострадали около 6,7 тыс. человек, были подтоплены более 2,6 тыс. домов. В регионе организован сбор гуманитарной помощи, пострадавшим передали уже 5 тонн груза.

Из-за подъема воды в Забайкалье 23 июля обрушился железнодорожный мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, движение по участку восстановили через три дня.