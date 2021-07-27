Музей Победы добавит интерактивные зоны на площадке боевой техники

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе обновит к ноябрю экспозицию площадки боевой техники, которая позволит войти в кабину пилота и санитарный вагон, а также пройти полосу препятствий, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"27 июля в Музее Победы начались работы по реэкспозиции открытой площадки боевой техники. В обновленном уличном музейном пространстве появятся новые экспозиции, исторические реконструкции, декорационные модели техники со спецэффектами и современный мультимедийный лекторий", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что экспозицию пополнит "дымящийся" подбитый немецкий танк и ведущие огонь пулеметные точки. Посетители смогут зайти в землянку, "теплушку", санитарный вагон, а также в кабину самолета и танка, подержать в руках оружие времен войны. Для посетителей будут подготовлены также интерактивные зоны на открытой площадке. Так, гости смогут присоединиться к выступлению фронтовой бригады, пройти полосу препятствий, "подбить" танки и многое другое.

Ожидается, что работы по реэкспозиции завершатся в ноябре. До этого времени площадка боевой техники будет частично закрыта для посещения. "Новые экспозиции реалистично воссоздадут быт красноармейцев на фронте, обстановку переджвижного военного госпиталя, работу боевой техники", - отметили в пресс-службе. Экспонаты будут дополнены QR-кодами с подробной информацией.

По словам заместителя директора музея по экспозиционно-выставочной работе Эльдара Янибекова, перед учреждением стояла задача "оживить" существующую экспозицию, чтобы посетители могли погрузиться в историческую эпоху. "Сочетание современных технологий, декораций, подлинных экспонатов, а также информационная насыщенность мультимедийных справочных систем сделают экспозицию интересной для гостей самого разного возраста даже при многократном посещении", - приводят его слова в пресс-службе.