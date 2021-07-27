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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 72 тысяч

С начала пандемии в регионе выздоровели 67 319 человек

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 72 тыс., за сутки выявили 245 заразившихся, это максимум с февраля, сообщает правительство региона в понедельник.

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"В Саратовской области зарегистрированы 245 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 72 054 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели с начала пандемии 67 319 человек, в том числе 187 за последние сутки.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце июня, рост продолжается ежедневно. В связи с этим в области вводятся новые койки в ковидных госпиталях, также вводятся новые ограничения.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы, с ограничениями работают заведения общественного питания, детские лагеря. Сделавшим прививку от коронавируса предоставляется дополнительный выходной.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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