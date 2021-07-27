Минприроды РФ определило шесть приоритетных регионов для строительства дамб в ДФО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Защита от паводков в регионах Дальнего Востока требует строительства 29 инженерных сооружений на сумму более 20 млрд рублей, но Минприроды просит в приоритетном порядке профинансировать хотя бы шесть из них. Об этом сказал глава Минприроды Александр Козлов на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС, которое премьер-министр Михаил Мишустин проводит во вторник в столице Сахалинской области.

По словам Козлова, характер наводнений на Дальнем Востоке, которые происходят ежегодно, в последние годы изменился. Причинами выхода рек из берегов становятся уже не таяние снега, а "обильные и внезапные осадки", говорит он. Наводнения вызывают многомиллирадный ущерб. По этой причине министерство определило перечень необходимых инженерных защит, которые могли бы спасти шесть регионов Дальнего Востока от стихийных бедствий. Всего, по подсчетам министерства, в приоритетном порядке требуется строительство 29 приоритетных объектов инженерной защиты.

Однако, по его словам, получение из бюджета более 20 млрд рублей на эти цели пока видится нереальным, поэтому министерство определило "шесть самых ключевых". "Мы предлагаем нашим коллегам из Минфина на правкомиссии рассмотреть из 29 ключевые шесть объектов", - сказал он.