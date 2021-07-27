В Волгоградской области работников торговли и сферы услуг обязали прививаться от ковида

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Волгоградской области обязал провести обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и сферы услуг, соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте ведомства за подписью главного государственного санитарного врача по региону Ольги Зубаревой.

Постановление вступает в силу со вторника, 27 июля. В списке тех, кто подлежит обязательному вакцинированию, представители 15 сфер экономики региона.

Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией. В течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости COVID-19 и увеличение темпов прироста за сутки до 0,45%. Коэффициент распространения инфекции превышает 1,0, уточняется в документе.

"В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции <...> осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере торговли; предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, косметических услуг, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; общественного питания, пищевой промышленности, общественного транспорта, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; туризма, санаторно-курортной деятельности", - говорится в сообщении.

Руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей обязали в срок до 30 августа организовать проведение профилактических прививок работникам первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 30 сентября - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что постановление главного санврача региона не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.

О ситуации в регионе

С начала пандемии в области по данным на утро вторника выявлено 69 656 случаев заболевания (плюс 313 за сутки), выздоровели 62 170 человек (159 пациентов за сутки), умерли 1 749 человек (14 за сутки). В среднем за сутки выявляется более 300 случаев заболевания.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним разрешается находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Для заведений общепита, где не введен "бесковидный режим", действует запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос.

Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией до конца недели увеличат число койко-мест в ковидных госпиталях с 5 тыс. до 6 тыс. и ускорят темпы вакцинации населения от коронавируса. Соответствующую задачу в понедельник на оперативном совещании поставил губернатор региона Андрей Бочаров.