В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 30 июня

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 032, до 6 172 812, это минимальное значение с 30 июня. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

В частности, за сутки было выявлено 1 973 случая в Московской области, 1 923 - в Санкт-Петербурге, 539 - в Нижегородской области, 490 - в Свердловской области, 485 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 490 482 человека.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 116, до 5 526 950.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 976 пациентов в Московской области, 1 918 - в Санкт-Петербурге, 487 - в Пермском крае, 485 - в Нижегородской области, 445 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 779 против 727 днем ранее, до 155 380.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,52%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 33 - в Иркутской области, 29 - в Краснодарском крае, 27 - в Нижегородской области, 26 - в Московской области.