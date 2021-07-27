Пациентам Приморского краевого онкодиспансера частично компенсируют аренду жилья

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Пациенты Приморского краевого онкологического центра, которые приезжают во Владивосток из других муниципалитетов региона для обследования, будут получать частичную компенсацию стоимости найма жилья. Об этом во вторник сообщается на сайте краевого правительства.

"Приморцам, которые приезжают на обследование в краевой онкологический диспансер, и сопровождающим их родственникам предусмотрят частичное возмещение платы за аренду жилья. Новую меру поддержки анонсировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках рабочей поездки в медучреждение во вторник, 27 июля", - говорится в сообщении.

Многие из пациентов и их сопровождающие приезжают из других районов края и вынуждены тратить по несколько тысяч рублей в сутки на проживание в гостиницах. Кожемяко поручил предусмотреть систему частичного возмещения оплаты за жилье. "Подготовьте соглашение с гостиницами, мы будем частично компенсировать, например, на основании предоставления чека", - поручил губернатор.

Капитальный ремонт здания краевого онкологического диспансера, в котором находятся поликлиническое и хирургическое отделения, завершился в июле. Медучреждение получило современное оборудование для гистологической лаборатории, службы лучевой терапии, отделения молекулярной генетики и других.

В онкодиспансере организован дистанционный круглосуточный мониторинг за состоянием пациентов, что актуально для удаленного консультирования граждан. Применение этого метода позволяет составлять план лечения удаленно, контролируя его исполнение на расстоянии, что сокращает очереди и сроки ожидания для очного приема специалистов. За год с помощью телекоммуникационных технологий было проведено свыше 300 консультаций с краевыми специалистами и около 90 - с ведущими российскими онкологами.

Проект по борьбе с онкологическими заболеваниями - региональная составляющая национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.