В Хабаровском крае проведут догазификацию в 27 поселках и городах

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Дополнительные распределительные сети построят для догазификации 27 населенных пунктов в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС и. о. председателя комитета правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса Алексей Морозов.

"Намечено дополнительно построить распределительные сети для обеспечения подключения домовладений в 27 населенных пунктах - это Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, населенные пункты Солнечного, Хабаровского, Ульчского, Амурского районов. По этим населенным пунктам ведется работа по определению количества домовладений, которые будут подключать согласно заявкам", - сказал Морозов.

Сети предполагается построить к 2023 году для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о реализации мероприятий по ускоренной догазификации населенных пунктов, где природный газ подведен, но дома не подключены.

Президент в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа не более 7 куб. м. в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно.

Сейчас природный газ, по словам Морозова, доступен в 32 населенных пунктах региона, но в некоторых он доведен только до котельных. Потребители природного газа - это 10 теплоэлектроцентралей и 37 котельных, 190 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, около 107 тыс. квартир и частных домовладений. Уровень газификации края с учетом объектов энергетики составляет 40%, в том числе 19,6% жилья. Показатель уровня газификации со строительством новых объектов будет расти и к 2022 году составит около 42,3%.

По программе развития газоснабжения и газификации Хабаровского края на 2021-2025 годы, ПАО "Газпром" построит шесть газопроводов-отводов и газораспределительных станций и 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 180 км для газификации 20 населенных пунктов в Бикинском, Комсомольском, Хабаровском, Амурском районах края. Инвестиции компании в строительство объектов газоснабжения составят около 5,5 млрд рублей. В 2021 году подачу природного газа в крае обеспечат для пяти населенных пунктов.