Режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 31 августа

ТАСС, 27 июля. Власти Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 31 августа. В регионе разрешается работа фуд-кортов и точек общественного питания, расположенных в торговых центрах, при условии заполняемости не более 50% от общей вместимости объекта, сообщили во вторник в правительстве региона.

"Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области по 31 августа включительно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе разрешается работа фуд-кортов и точек общественного питания, расположенных в торговых центрах, при условии заполняемости не более 50% от общей вместимости объекта. "Также будет организован "входной фильтр" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой", - добавили в правительстве.

В Пензенской области, по данным Минздрава региона на утро 27 июля, первым компонентом вакцины привито 276 378 человек, завершили вакцинацию полностью 207 030 жителей. План по вакцинации выполнен на 43,3%.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 27 июля в Пензенской области выявлено около 55,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили порядка 46,2 тыс. человек, еще более 1,5 тыс. пациентов скончались.