Вирусолог заявил, что появившиеся в России штаммы коронавируса оказались неопасными

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Появившиеся в России штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего. Об этом заявил во вторник в эфире радиостанции "Вести FM" врач-вирусолог Евгений Тимаков, комментируя сообщения о том, что ВОЗ исключила из списка для мониторинга вариант коронавируса AT.1, выявленный в России.

"Вирус мутирует, сейчас мы с вами видим основные линии, патогенные штаммы: бразильский, великобританский, индийский штаммы, еще южноафриканский, который требует серьезного отношения. Остальные мутации, которые были, <...> северо-западный штамм, и сибирский наш штамм, и еще около 15 тысяч различных видоизменений, которые у нас были выявлены в России, они не имеют эпидемиологической опасности, потому что они <...> не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными", - сказал Тимаков.

При этом дельта-штамм, по его словам, напротив, становится более устойчивым и легче преодолевает иммунитет.

"Индийский [штамм] вытеснил вообще все, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, и проникать в организм, и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной", - заключил эксперт.