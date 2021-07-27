Косачев отметил важность расширения контактов с общественными организациям США

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев провел встречу с президентом Евангелистской ассоциации имени Б. Грэма Франклином Грэмом, в ходе которой отметил важность контактов с общественными организациями США, включая религиозные.

"С учетом авторитета, которым пользуется Евангелистская ассоциация имени Б. Грэма в американском Конгрессе, для российских сенаторов такие встречи - хорошая возможность обсудить тематику, касающуюся перспектив возобновления российско-американских межпарламентских контактов, а также сверить часы по вопросам, затрагивающим сферу морально-нравственного развития общества", - сказал Косачев, слова которого приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что проблематика межрелигиозных отношений, нераспространения радикальных идей, сохранения традиционных нравственных устоев и ценностей будет обсуждаться в ходе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Он призвал представителей ассоциации принять участие в подготовке и работе конференции.

В свою очередь Грэм высказался за улучшение отношений между Россией и США, отметил принципиальную позицию России в поддержке традиционных нравственных ценностей и выразил желание принять участие во Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.