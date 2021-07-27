Эксперт: при бессимптомном течении ковида можно привиться через месяц после болезни

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Привиться против COVID-19, если человек перенес заболевание без клинических проявлений, можно уже через месяц после выздоровления. Об этом во вторник в эфире радиостанции " Вести FM " сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Если мы случайно узнали, что мы болели, бессимптомно, почти не было клинических [проявлений], <...> то вакцинироваться можно уже через месяц после перенесенной болезни", - рассказал эксперт.

При этом, если же заболевание протекало с явными клиническими проявлениями - температура, кашель, изменения при компьютерной томографии легких и другие, то вакцинироваться можно через полгода. "Шесть месяцев вы точно защищены от повторного заболевания коронавирусной инфекцией", - сказал Тимаков, уточнив, что все равно следует продолжать соблюдать меры предосторожности.

Он также отметил, что если человек не получил второй компонент вакцины от коронавируса в течение трех месяцев после первого, то, вероятнее всего, курс вакцинации нужно будет начинать заново.