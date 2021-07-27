{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: при бессимптомном течении ковида можно привиться через месяц после болезни

По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, если человек не получил второй компонент вакцины от коронавируса в течение трех месяцев после первого, то, вероятнее всего, курс вакцинации нужно будет начинать заново

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Привиться против COVID-19, если человек перенес заболевание без клинических проявлений, можно уже через месяц после выздоровления. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Вести FM" сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Если мы случайно узнали, что мы болели, бессимптомно, почти не было клинических [проявлений], <...> то вакцинироваться можно уже через месяц после перенесенной болезни", - рассказал эксперт.

При этом, если же заболевание протекало с явными клиническими проявлениями - температура, кашель, изменения при компьютерной томографии легких и другие, то вакцинироваться можно через полгода. "Шесть месяцев вы точно защищены от повторного заболевания коронавирусной инфекцией", - сказал Тимаков, уточнив, что все равно следует продолжать соблюдать меры предосторожности.

Он также отметил, что если человек не получил второй компонент вакцины от коронавируса в течение трех месяцев после первого, то, вероятнее всего, курс вакцинации нужно будет начинать заново.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Сотни тысяч паломников канонической церкви Украины провели крестный ход в Киеве
Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными чудотворными иконами
Читать полностью