Волонтеры в Петербурге проведут мониторинг состояния 90 объектов деревянного зодчества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Петербургские волонтеры проведут анализ состояния без малого сотни объектов деревянного зодчества - это треть от общего числа таких памятников архитектуры на территории города, сообщил ТАСС во вторник зампредседателя Совета городского отделения ВООПИиК, руководитель проекта "Открытый город" Антон Иванов. Кроме того, на нескольких объектах до конца года силами добровольцев будут проведены обмеры для возможности их сохранения и - в случае необходимости - восстановления.

"В Петербурге 290 объектов деревянного зодчества, и по многим даже нет актуальной информации, что там сейчас происходит, в каком они состоянии, нет и в КГИОП (комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры - прим. ТАСС) ее. Поэтому здесь очень важно эту работу провести. Мы выбрали 90 объектов. Уже начали проводить обучение, у нас набрана группа энтузиастов-волонтеров. Это важно как для актуализации базы данных, так и для принятия потом каких-то возможных мер реагирования со стороны того же КГИОПа", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Иванов, добровольцы будут обходить эти объекты, проводить осмотр, фотофиксацию и составление акта технического состояния. "Мы сейчас их обучаем, как это все необходимо выполнять по правилам, и затем волонтеры примут участие в такой работе", - добавил он.

Сохранение памятников и волонтеры наследия

Еще одним направлением волонтерской работы является обмерная практика. "Памятники деревянной архитектуры очень уязвимы с точки зрения сохранности, <…> есть прямая угроза их утраты, особенно тех, которые не имеют хозяина и не охраняются. Важно их обмерять, чтобы сохранить их для истории и иметь потом возможности для их последующего восстановления и воссоздания. Так как там отсутствуют пользователи, то эту работу и проводить некому. Поэтому здесь никак без волонтеров не обойтись", - пояснил Иванов.

В данном случае волонтерами выступают студенты Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. "Для них это профессиональный опыт, а для нас это возможность сохранить память об этих объектах, сделать их чертежи, обмерять их. Это может быть использовано и в случае реставрации, и в случае утраты для воссоздания этих объектов, - отметил зампредседателя Совета. - Мы проведем такую обмерную практику <…> на трех объектах в этом году - это дача Кречева в Курортном районе, дача Лесснера в Выборгском районе и деревянная дача в Лисьем Носу на Приморском шоссе".

Оба эти направления реализуются с использованием гранта Российского фонд культуры, предоставленного в рамках программы "Волонтеры культуры" федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", добавил Иванов.

"В этом году мы уже четвертый год мы проводим Школу волонтеров наследия. Обучение проводится на базе наших реставрационных колледжей для порядка 100-150 человек ежегодно по четырем направлениям - это реставрации дерева, металла, архитектурно-декоративной отделки и камня. Это теоретические занятия, практические занятия в мастерских, мастер-классы в наших лучших реставрационных организациях с участием аттестованных реставраторов", - рассказал собеседник.

С одной стороны, благодаря такому опыту волонтеры получают новые знания и навыки, а с другой - таким способом ведется работа по популяризации работы реставратора. "Многие потом идут учиться в реставрационные колледжи и вообще проникаются этим. Можно вообще отметить, что в волонтерском движении процесс имеет даже большее значение, чем результат. Воспитать через привлечение к волонтерскому движению в людях бережное отношение к культурному наследию - это тот самый процесс, которым мы занимаемся", - сказал Иванов.

"Открытый город" - масштабный культурно-просветительский проект, знакомящий горожан с культурным наследием Санкт-Петербурга. Реализуется с 2016 года городским отделением ВООПИиК в партнерстве с КГИОП и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга.