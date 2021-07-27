Духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коронавирус диагностировали у схиархимнадрита Илия (Ноздрина), являющегося духовником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает во вторник пресс-служба Московского патриархата.

"У схиархимандрита Илия (Ноздрина), духовника святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, диагностирован COVID-19. Состояние отца Илия удовлетворительное. Священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Отец Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. Решение посвятить свою жизнь церкви принял после обучения в школе и машиностроительном техникуме. В 1961 году поступил в духовную семинарию в Саратове, после ее закрытия продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Во время обучения был пострижен в монашество.

В течение 10 лет нес послушание в Псковско-Печерском монастыре, в 1976 году был направлен в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель. В конце 1980-х годах направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, восстанавливающуюся после 65-летнего запустения.

"В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь", - сообщается на сайте Русской православной церкви.

В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В 2010 году возведен в сан схиархимандрита.