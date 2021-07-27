Самый большой якорь в России весом 15 тонн представят на новой выставке в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Пятнадцатитонный якорь, считающийся самым большим в России, можно будет увидеть на выставке научно-развлекательного комплекса, которая откроется 31 июля в Кронштадтском доковом Адмиралтействе, всего на площади более 1 га представят девять выставочных зон. Об этом во вторник на пресс-конференции в Доме журналиста рассказал директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ ЗВО "Патриот" Андрей Кононов.

"На выставке все уникально <...>. Здесь сосредоточены такие вещи, которых практически больше нет в России. Самое большое пространство, самая большая коллекция редких якорей -порядка 70, вес самого крупного из них составляет около 15 тонн, это самый большой якорь в России", - сказал он.

По словам Кононова, весь проект от идеи проектирования до реализации занял порядка девяти месяцев. Строительство оказалось масштабным, но удалось уложиться всего в четыре месяца. "Выставка позволяет обычному гражданскому человеку далекому от морской профессии понять, чем лодка отличается от шлюпки, как она устроена, какими бывают якоря и многое другое, на флоте это называется морской практикой", - добавил он.

По словам организаторов, все экспонаты были найдены в Петербурге и Ленинградской области, со временем выставка будет пополняться. На девяти выставочных зонах интерактивного музея под открытым небом, помимо донных якорей, также будут представлены швартовые кнехты, ретро катера, глубинные бомбы, винты, якорные цепи, такелажное оборудование и рейдовые бочки. Кроме того, будет создана всесезонная постоянно действующая выставка, рассказывающая об истории Российского флота, у каждого экспоната предусмотрено информационное сопровождение в виде QR- кода. Общая стоимость проекта с учетом софинансирования составила более 100 млн рублей.

Также на территории комплекса можно будет ознакомиться с уменьшенной копией форта Александр I. Каждый посетитель может в полдень ударить в корабельный колокол - рынду. В выставочном пространстве будут проводиться интерактивные игры, в том числе "Морской бой". Созданы такелажные площадки, где любой желающий может научиться вязать морские узлы. Вход на выставку начиная с 31 июля планируют сделать бесплатным.