Лагерь волонтеров пройдет в заказнике Ленинградской области за счет губернаторского гранта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Экологический лагерь для волонтеров пройдет в Ленинградской области в заказнике "Кивипарк" на острове Кубенский, где обитает более 40 видов краснокнижных птиц. Лагерь организован на средства гранта губернатора Ленинградской области на сумму более 2 млн рублей, в нем примут участие волонтеры из Петербурга и области. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Наталья Калягина.

"В лагере в заказнике "Кивипарк" примут участие 35 волонтеров в возрасте от 18 лет из Петербурга и Ленинградской области, некоторые из них - "серебряные" волонтеры в возрасте 50+. Лагерь будет обустроен на острове Кубенский. <...> Кроме уборки мусора, [который затем планируется вывозить на материк] и участия в лекциях, волонтеры примут участие в подготовке и открытии новой экотропы в заказнике, которая готовилась в течение двух месяцев. Лагерь пройдет на средства гранта губернатора Ленинградской области, размер гранта - 2 млн 31 тысяча рублей", - сказала она.

Открытие лагеря состоится 2 августа. Участие в нем бесплатное, волонтеры могут подать заявки на участие на официальном сайте областного отделения ВООП. Открытие экологической тропы намечено на 8 августа, волонтеры проведут маркировку тропы и очистят ее от мусора. Помимо уборки, участники лагеря смогут прослушать лекции от экспертов из разных регионов России.

Волонтеры очистят не только остров Кубенский, но и другие острова в границах заказника и на прилегающей к нему территории - острова Кормовой, Новик, Игривый и другие. Участники лагеря избавят от мусора уникальные ландшафты островов, образованные гранитами рапакиви. На них обитают белощекая казарка, скопа и другие виды краснокнижных птиц.

Лагерь в заказнике "Кивипарк" стал вторым подобным мероприятием для волонтеров на особо охраняемых территориях Ленинградской области. Летом 2020 года волонтеры экологических организаций на средства президентского гранта привели в порядок инфраструктуру в природном заказнике "Линдуловская роща", основанном в XVIII веке по указу Петра I для выращивания корабельных лиственниц. "Мы планируем ежегодно проводить такие лагеря, участвуя в конкурсах на гранты. В прошлом году наш лагерь в Линдуловской роще стал лучшим проектом в России", - отметила собеседница агентства.

Волонтерский экологический лагерь является первым проектом 2021 года, реализуемым областным отделением ВООП на средства губернаторского гранта. Помимо лагеря, волонтеры до октября очистят территории шести заказников, прилегающих к Выборгскому заливу.

О "Кивипарке"

Заказник "Кивипарк" площадью 6,8 тыс. га расположен в Выборгском районе Ленинградской области на северном побережье Финского залива. В территорию заказника входят острова Выборгского залива Кубенский, Тюлень, Луковый, Близкий, Зарифленный и другие. Название ООПТ происходит от финского слова "киви", в переводе означающего "камень": граниты рапакиви образуют уникальные утесы и гряды на территории заказника.

Острова заказника являются местами стоянок перелетных птиц, многие из них занесены в Красные книги России и Ленинградской области. На территории "Кивипарка" встречаются природные уникальные приморские ландшафты с мелкими соснами и елями и редкими видами растений.