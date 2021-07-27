В Антипинском НПЗ сообщили, что заражение сотрудников ковидом произошло не на заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией сотрудников Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области произошло за пределами производственных площадок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что на предприятии был обнаружен очаг заражения коронавирусом. Заразились 19 человек, контактировали с заразившимися 26 человек.

"Все случаи инфицирования на Антипинском НПЗ произошли у работников разных подразделений, в разное время и за пределами производственной площадки. Проведенное 22 июля сотрудниками Роспотребнадзора внеплановое обследование не выявило на предприятии нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Антипинский НПЗ продолжает системную работу по противодействию коронавирусной инфекции, прежде всего - по достижению коллективного иммунитета путем вакцинации. На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 460 сотрудников предприятия", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС подтвердили, что на данный момент нарушений на предприятии не выявлено.