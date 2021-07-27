Программа туристического кешбэка в Петербурге будет нацелена на поддержку низкого сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Механизм туристического кешбэка в Санкт-Петербурге будет нацелен прежде всего на поддержку поездок в город в низкий сезон. Об этом сообщила во вторник руководитель Ростуризма Зарина Догузова во время заседания правительства Санкт-Петербурга, в котором приняла участие по видеосвязи.

"Мы сфокусируем кешбэк именно на поддержке низкого сезона для того, чтобы решать задачу регионов, и в частности Санкт-Петербурга по поддержке невысокого сезона, и чтобы расширять время путешествия и расширять сезон", - сказала она. Догузова уточнила, что в нацпроекте ежегодно заложено по 5 млрд рублей на эту меру поддержки до 2024 года. В июне в России начался четвертый этап продажи туров по программе туристического кешбэка.

Как сообщил на заседании председатель комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев, Санкт-Петербург входит в число лидеров по количеству бронирований и общей стоимости туров на всех этапах государственной программы субсидирования поездок по России "Туристический кешбэк".

"На сегодняшний день в программе принимают участие 135 организаций туристской индустрии Санкт-Петербурга, в том числе туроператоры, агрегаторы, гостиницы, санатории, судоходные компании и другие. В целом туристские поездки в Санкт-Петербург в рамках программы кешбэка сейчас предлагают более 500 российских туристских организаций", - сказал Корнеев.

По оценке главы комитета по развитию туризма, в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2021 года в целом ситуация в отрасли лучше, чем в 2020 году. "Однако на сегодняшний день сохраняется сложная ситуация для предприятий туристской индустрии и работающих в отрасли, в том числе принимающих иностранных туристов туроператоров и гидов-переводчиков, транспортных организаций. В частности, пассажирский порт "Морской фасад" простаивает около двух лет. Сегмент международного въездного туризма все это время практически не загружен в связи с пандемией", - отметил Корнеев.

При этом, по его данным, международный въездной туризм до пандемии обеспечивал более 50% турпотока в Санкт-Петербург и более 60% оборота туристской отрасли города.