Детские санатории станут участниками проекта по соцзаказу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Два детских санатория Ставропольского края станут участниками пилотного проекта по социальному заказу в 2021 году, сообщили журналистам во вторник в краевом управлении по информационной политике. Предполагается, что санатории смогут принимать гостей по социальным сертификатам.

Закон о социальном заказе приняли в июле 2020 года. По нему новые способы организации государственных и муниципальных услуг можно задействовать при социальном обслуживании населения, санаторно-курортном лечении, оказании паллиативной медпомощи, развитии туризма, спортивной подготовке, содействии занятости населения. В перечень 16 пилотных регионов, где апробируют новый механизм, вошел Ставропольский край.

"Для каждого региона выбрана своя ниша, в которой предстоит работать по новому закону. Для Ставропольского края такой нишей стало санаторно-курортное лечение в организациях краевого подчинения. В этом году в реализации закона о государственном социальном заказе будут участвовать санаторий "Дружба" для детей, больных туберкулезом органов дыхания, и санаторий для детей "Журавлик", где проходят санаторное лечение с проблемами желудочно-кишечного тракта", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в краевом Минздраве, на первом этапе вхождения в проект на Ставрополье определили двух пилотных участников. Сейчас разрабатываются нюансы работы, проводятся мониторинги и опросы по наиболее востребованным услугам. Предполагается, что санатории смогут принимать гостей по социальным сертификатам, получатель услуг сможет выбирать наиболее подходящий санаторий. В будущем по итогам отработки проекта на двух санаториях число участников будет расширяться.

"На местах смогут формировать госзаказ на социальные услуги, работая с государственными и частными организациями. У потребителя появится более широкий выбор, и, как следствие, вырастет качество и доступность бюджетных услуг", - поясняют в управлении.

Действие закона о социальном заказе на территории пилотных регионов рассчитано на период до 1 января 2025 года.