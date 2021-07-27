Время трудоустройства через центр занятости в Новгородской области сократят на три месяца

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Трудоустройство через центр занятости населения (ЦЗН) в Новгородской области занимает около 7,5 месяца, по планам до конца года это ожидание должно быть сокращено до 4,5 месяца. Сокращение сроков станет возможным благодаря старту нового проекта "Регион для людей", задача которого сводится к упрощению получения жителями региона различных услуг. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"На трудоустройство через центр занятости населения сегодня соискатели тратят на поиск работы 7,5 месяца, по планам до конца года это ожидание должно быть сокращено до 4,5 месяца. Для достижения таких показателей планируется внедрить электронные сервисы для ускорения взаимодействия между ЦЗН и соискателем: консультационный чат-бот, видеособеседования с работодателями, видеорезюме, видео и фотовакансии работодателей", - говорится в сообщении.

В сфере здравоохранения еще одно нововведение - при получении направления на госпитализацию пациенту не придется самостоятельно ехать в медучрежедние, чтобы записаться на нее. Врач территориальной ЦРБ, выписывающий направление, сам запишет пациента на госпитализацию в областную больницу.

С сентября на базе областного онкоцентра начнет работать диагностическое отделение на десять коек для жителей отдаленных районов. Это позволит при подозрении на онкозаболевание пройти сразу все необходимые обследования в этом отделении. Кроме этого, для пациентов из районов сократится время ожидания диагностики с 15 до 7 рабочих дней. До конца года получить помощь в новом диагностическом отделении смогут до 500 человек: это жители Пестовского, Окуловского, Мошенского, Любытинского, Маревского районов и Хвойнинского муниципального округа. После этого проект "Регион для людей" будет масштабирован на всю область.

Благодаря проекту также родителям станет проще записать своих детей в кружки и секции. В планах - сократить время поиска информации и записи в организацию дополнительного образования в 4,5 раза. Для этого будет создана Единая автоматизированная информационная система дополнительного образования. Сейчас дорабатываются технические характеристики портала, чтобы у родителей была возможность записать своего ребенка в учреждение допобразования накануне первого дня занятий. Губернатор поручил проработать вопрос сокращения количества документов, необходимых для зачисления ребенка в учреждение дополнительного образования.