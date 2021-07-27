Нижегородская область предлагает совместить капремонт школ с обновлением оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина предложила предусмотреть в госпрограмме по капитальному ремонту школ обновление оборудования, на котором обучаются дети. С таким предложением она обратилась во вторник к сопредседателю центрального штаба ОНФ, члену президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елене Шмелевой.

Во вторник Шмелева находится с рабочей поездкой в Нижннем Новгороде. В течение дня одна посетит несколько образовательных учреждений города, а в конце дня на площадке Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского состоится круглый стол с экспертами из образовательной среды, представителями школ РАН. Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Нижний Новгород, будут рассмотрены для включения в так называемую народную программу "Единой России".

"Единственное, о чем тоже хотели бы просить, как предложение наше в такую народную программу, рассмотреть вместе с этой программой комплексного капремонта и отдельную строчку - обеспечение оборудованием. Потому что действительно у муниципальных образований, когда появляются новые хорошие стены, не хватает средств, чтобы полностью обновить оборудование, включая парты и технологическое оборудование, чтобы мы получили, как вы говорите, не просто новые уютные и красивые стены, а получили образовательные процессы более современного уровня", - сказала Щетинина.

Она добавила, что масштабная программа капремонта образовательных учреждений действует в регионе с 2019 года, на эти цели регион направил уже более 2 млрд рублей.

"В этом году уже дополнительно выделено 700 млн рублей, но такого комплексного ремонта исходя из того, что ущерб достаточно накоплен, нам региональными средства было не осилить, поэтому то, что на федеральном уровне Владимир Владимирович принял решение запустить программу капремонта школ с софинанисрованием из федерального бюджета, для нас действительно большое подспорье", - добавила Щетинина.

О программе

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и органам власти субъектов РФ при участии "Единой России" разработать программу по капитальному ремонту школ, прежде всего сельских. Перечень соответствующих поручений по итогам съезда единороссов опубликовали на сайте Кремля.

Ранее участники прошедшего 19 июня съезда "Единой России" утвердили избирательный список партии на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. В федеральную часть списка по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, а также сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.