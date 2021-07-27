Американцы потеряли более $500 млн из-за связанных с пандемией случаев мошенничества

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американцы с начала 2020 года потеряли более $500 млн в результате случаев мошенничества, связанных с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте Федеральной торговой комиссии (ФТК) США.

В целом в период с 1 января 2020 года по 26 июля 2021 года ведомство получило более 560 тыс. различных жалоб. Общие потери от мошенничества составили более $505 млн, при этом средние потери в расчете на человека равнялись $373.

Больше всего жалоб поступало в сфере онлайн-торговли - более 53 тыс. Как отмечала ФТК еще в начале июля, американцы во время пандемии все чаще сталкивались со случаями, когда они оплачивали в интернете покупку товаров, в том числе первой необходимости, таких как медицинские маски, санитайзеры, перчатки, однако так и не получали посылку, поскольку владельцы сайта оказывались мошенниками.