В генплане Сочи выделят зоны подтопления

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Основные зоны подтоплений Сочи, которые страдают во время непогоды, будут выделены в генплане города, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский во вторник.

За месяц Сочи дважды пострадал от ливней, в результате которых из берегов выходили реки. Подтопленными оказались десятки домовладений, а также социальные объекты, пансионаты.

"В процессе создания генплана города нам необходимо четко выделить основные зоны подтопления, анализ этих территорий сейчас уже проводится в крае", - написал глава города.

Он добавил, что фундаментальные изменения должны включать в себя решения самых острых городских проблем. Это же касается корректировки границ нацпарка и заповедника, участков, находящихся в управлении у различных федеральных ведомств. Также городу, по его словам, необходимы новые торговые и развлекательные центры и санаторно-курортная инфраструктура.

"Документ должен учитывать уже имеющиеся на курорте проблемы, такие как функциональный дисбаланс территорий, дефицит муниципальной земли и социальных объектов, взрывной рост населения и многие другие. По мнению специалистов, единственным верным решением, направленным на сбалансированное развитие курорта, является дополнение основной оси города поперечными связями и строительство второй транспортной артерии", - добавил Копайгородский.

Контракт на разработку документа планируют заключить в августе, после чего специалисты приступят к оцифровке города. Работа над проектом будет длиться порядка двух лет, параллельно будут прописываться новые правила землепользования и застройки, а также правила благоустройства. В результате город получит программу развития до 2044 года.