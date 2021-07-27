В ОНФ разделяют идею единого подхода к поддержке призеров олимпиад школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Предложение победителя международной олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина по поддержке призеров-олимпиадников в регионах будет включено в так называемую народную программу "Единой России" и доработано к сентябрьскому форуму "Путь к успеху". Об этом заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая во вторник находится в рабочей поездке в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, идея прозвучала на встрече с педагогами в региональном центре "Вега". Михаил Хандохин обратил внимание на то, что в регионах существуют собственные, а чаще всего отсутствуют системы поддержки призеров олимпиад по школьным предметам. По мнению Хандохина, необходимо создать равные условия поддержки и вознаграждения, и тогда количество участников и победителей школьных олимпиад будет расти, а дети не будут переезжать из регионов.

"Елена Шмелева отметила верность наблюдений Михаила Хандохина. Поддержка на федеральном уровне уже действует, но на уровне регионов отсутствует единый подход. Его необходимо разработать вместе с экспертным, преподавательским сообществами, учесть мнение самих олимпиадников и обязательно связать систему с социально-экономическими интересами регионов", - говорится в сообщении.

Идея Хандохина войдет в народную программу "Единой России", сообщила Елена Шмелева, и затем будет доработана для представления на V форуме "Путь к успеху", который пройдет в сентябре в Сириусе.

Шмелева добавила, что, по решению президента Российской Федерации, премии для победителей международных олимпиад, их педагогов учреждены и выплачиваются. "Это огромный труд и успех. Ты совершенно справедливо говоришь о необходимости внимания ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников. На этой базе - системная поддержка роста педагогов и победителей. В региональных этапах, муниципальных этапах хотелось бы их равной доступности для каждого ребенка в регионе, связи предметного знания с интересами развития регионов", - отметила Елена Шмелева, обращаясь с Михаилу Хандохину.

В Нижнем Новгороде Шмелева посетила несколько образовательных учреждений. Также на площадке Национального исследовательского Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского состоится круглый стол с экспертами из образовательной среды, представителями школ РАН. Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Нижний Новгород, будут рассмотрены и включены в так называемую Народную программу "Единой России".