Число госпитализированных с коронавирусом в КБР за две недели выросло на 175%

НАЛЬЧИК, 27 июля. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, госпитализированных в Кабардино-Балкарии (КБР), за две недели возросло на 175%. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы заседания регионального оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 июля в регионе зарегистрировано 26 652 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 556 человек, умерли 585. В госпиталях медицинскую помощь получают 689 человек, в реанимациях находится 91 пациент, в госпиталях развернуто 820 коек, в них также создан резерв.

"Министр акцентировал, что к врачу необходимо обращаться, не откладывая, при первых признаках респираторного заболевания в связи с тем, что симптомы обычной ОРВИ часто схожи с коронавирусной инфекцией, которая может очень быстро перетекать в тяжелую форму. Минздрав КБР продолжает оснащение госпиталей дополнительным оборудованием для кислородной поддержки больных, постоянно контролируется и пополняется запас лекарств, а также средств индивидуальной защиты. [Министр здравоохранения КБР] Рустам Калибатов сообщил, что за последние две недели число госпитализируемых выросло на 175%, число реанимационных больных - на 24%", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач КБР Жирослан Пагов предупредил о продолжающемся росте заболеваемости, увеличении числа заразившихся индийским штаммом коронавируса. Он рекомендовал оперативному штабу рассмотреть возможность перевода учреждений социальной сферы в закрытый режим и напомнил, что до 10 августа руководителям предприятий и организаций необходимо обеспечить обязательную вакцинацию всех сотрудников, не имеющих противопоказаний, первым компонентом вакцины. После этой даты начнутся проверки Роспотребнадзора на предмет выполнения требований главного санитарного врача.

В пресс-службе также сообщили, что на сегодняшний день первым компонентом в регионе вакцинировано 114 650 человек, 73 672 человека прошли оба этапа вакцинации. В КБР открыты 82 пункта вакцинации, которые работают без выходных с 8 до 20 часов. "Темпы вакцинации в республике увеличились, однако количества вакцинированных, для создания коллективного иммунитета пока недостаточно. По итогам заседания оперативного штаба глава КБР Казбек Коков поручил проработать вопрос введения в учреждениях социальной сферы закрытого режима в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.